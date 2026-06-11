AMDC traslada temporalmente jornadas de bacheo al horario diurno por lluvias nocturnas

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que, debido a las lluvias registradas durante las horas nocturnas en los últimos días, las jornadas de bacheo que habitualmente se ejecutan durante la noche serán trasladadas temporalmente al horario diurno.

Las autoridades dieron a conocer que la medida busca garantizar la continuidad de los trabajos de mantenimiento de la red vial y evitar retrasos en las intervenciones programadas en distintos sectores de la capital.

Las autoridades municipales señalaron que las labores se realizarán únicamente en zonas donde no se generen afectaciones significativas al tránsito vehicular, con el objetivo de preservar la movilidad y reducir al mínimo las molestias para conductores y peatones.

Asimismo, la AMDC indicó que una vez mejoren las condiciones climáticas, las jornadas nocturnas de bacheo serán retomadas de manera habitual para continuar fortaleciendo la infraestructura vial de la ciudad, y no interferir con el tráfico del día a día.

La comuna agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que son trabajos en beneficio de toda la ciudadanía, aunque estos generen un poco de molestia a los conductores, las autoridades adicionan que estarán informando en sus redes sociales, para que en la medida de lo posible la población pueda optar por rutas alternas en algunos puntos. LB