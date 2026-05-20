AMDC rinde homenaje a los voluntarios japoneses con la remodelación de la Plaza Japón

Tegucigalpa-. En reconocimiento a la histórica relación de cooperación y amistad entre los pueblos y gobiernos de Honduras y de Japón, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó la remodelación de la Plaza Japón como un homenaje a los voluntarios japoneses que han contribuido al desarrollo del país.

La Plaza Japón fue reconstruida con fondos municipales, como muestra de agradecimiento al pueblo y gobierno japonés por el valioso apoyo brindado a Honduras, siendo Japón uno de los países que más ha contribuido mediante cooperación no reembolsable en áreas fundamentales como mitigación de riesgos, educación, salud e infraestructura vial.

Este año se conmemoran 50 años de la llegada de los voluntarios japoneses a Honduras, quienes a lo largo de estas décadas han trabajado de manera solidaria junto a las comunidades hondureñas, fortaleciendo proyectos de desarrollo y bienestar social.

Juan Diego Zelaya, alcalde de la capital hondureña, destacó que la amistad entre ambos países ha resistido el paso del tiempo y las dificultades, por lo que la Plaza Japón representa el vínculo humano de dos pueblos que, pese a la enorme distancia que los separa, han construido una relación basada en el respeto, la solidaridad y el compromiso, algo que jamás se olvidará.

Asimismo, manifestó que “esto de hoy es un pequeño gesto en comparación con el enorme respaldo que el pueblo japonés le ha dado históricamente a Honduras. Hoy, además conmemoramos 50 años de la llegada de voluntarios japoneses a nuestro país, cinco décadas de servicio, entrega y trabajo junto a comunidades hondureñas”, que han dejado una huella significativa en distintas áreas de desarrollo social y comunitario.

En el marco de esta importante celebración, la municipalidad decidió rendir tributo a la labor y compromiso de estos voluntarios mediante la remodelación de esta plaza, reafirmando así los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo entre ambas naciones.

Por otro lado, Kobayashi Hiroyuki, vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), refirió que, “aprecio muchísimo la oportunidad que nos ha dado el alcalde, primero que todo recordar a los voluntarios y también poder recordar y reconocer la amistad de tantos años entre ambos pueblos. Así que estoy muy contento y aprecio mucho esta oportunidad”

La comuna capitalina destacó que este espacio simboliza la gratitud del pueblo hondureño hacia Japón y representa el compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales en beneficio de las futuras generaciones. IR