AMDC retomará medidas de ordenamiento vial en la salida al oriente

Tegucigalpa- Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informaron que ejecutarán un plan de ordenamiento y prevención de accidentes para la salida hacia el oriente del país.

De acuerdo a la alcaldía, entre 2018 y 2022 existió un plan para este tipo de acciones, pero su ejecución fue limitada debido a la oposición de distintos sectores.

El gerente de Movilidad Urbana de la comuna, Marco Carrasco, aseguró que los intentos de reordenamiento enfrentaron resistencia de locatarios, vendedores ambulantes e incluso estructuras criminales.

“Hace unos seis o siete años se intentó hacer un reordenamiento vial, pero lastimosamente nos encontramos con una resistencia social. Incluso lo digo abiertamente, el crimen organizado tampoco nos permitió trabajar y los vendedores ambulantes”, manifestó.

Carrasco señaló que el corredor requiere medidas de seguridad más estrictas, entre ellas una división física de carriles mediante medianas o barreras para reducir el riesgo de accidentes.

Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció que se impulsarán acciones conjuntas con instituciones vinculadas al transporte para prevenir nuevas tragedias en esta importante vía de acceso a la capital.

“Hay que reunirnos con el IHTT, con la Dirección Nacional de Tránsito, con el IP y la Alcaldía para ver cómo podemos prevenir estas cosas. No solo son las rampas, son diversas acciones”, expresó.

Desde la comuna advirtieron que la recuperación del orden, la liberación de espacios públicos y el respeto al derecho de vía serán aspectos fundamentales en cualquier intervención futura. AD