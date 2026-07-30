AMDC recuerda que en agosto vence el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles 2026

Tegucigalpa – Los contribuyentes del Distrito Central tienen hasta el mes de agosto para realizar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al año 2026, informó la Alcaldía Municipal, que hizo un llamado a cumplir con esta obligación tributaria dentro del plazo establecido para evitar contratiempos y contribuir al desarrollo de obras y servicios en el municipio.

Las autoridades municipales informaron que quienes no cumplan con esta obligación tributaria dentro del plazo deberán asumir un recargo del 2 % anual, por lo que recomendaron no esperar hasta los últimos días de agosto para efectuar el pago y así evitar contratiempos.

El pago del tributo puede realizarse en todos los bancos del sistema autorizados por la comuna, así como mediante la plataforma Interbanca, lo que facilita a los ciudadanos cumplir con esta obligación desde distintos puntos habilitados.

“Invitamos a todos los propietarios de bienes inmuebles a acercarse a cualquiera de nuestros puntos de atención o realizar el pago antes del 31 de agosto para evitar recargos moratorios. Cumplir a tiempo permite mantenerse al día con sus obligaciones tributarias y contribuye al desarrollo de la ciudad”, expresó Juan Carlos Callizo, gerente de Recaudación Financiera de la municipalidad.

Previo a realizar el pago, los contribuyentes pueden consultar su estado de cuenta, con su número de clave catastral, en los puntos de atención habilitados por la Alcaldía, como son las gerencias de Atención al Ciudadano, conocida como AER, y la de Recaudación Financiera en el Edificio Ejecutivo, ambas ubicadas en el centro de la capital.

Además, en los centros comerciales Villa San Miguel y Los Castaños, al igual que en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), donde también reciben orientación sobre sus obligaciones tributarias. También está la línea 9273-9905 para consultar estados de cuenta.

La AMDC destacó que estos canales de atención buscan brindar un servicio ágil y facilitar que los ciudadanos conozcan el monto actualizado de su impuesto antes de efectuar el pago correspondiente.

Por otra parte, la institución recordó que continúa vigente la amnistía tributaria municipal, que elimina el pago de multas, recargos, intereses, sobretasas y cualquier otro cargo generado por mora administrativa o judicial acumulada hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este beneficio permanecerá vigente hasta el 12 de octubre y puede ser aprovechado por los contribuyentes con deudas pendientes del Impuesto de Bienes Inmuebles, así como de los impuestos Vecinal y de Industria, Comercio y Servicios que hayan sido declarados y no pagados al cierre de 2025.

Finalmente, la Gerencia de Recaudación Financiera informó que los contribuyentes en mora que requieran regularizar su situación también pueden suscribir acuerdos de pago presentándose directamente a sus oficinas, reiterando el llamado a aprovechar la amnistía y cumplir oportunamente con el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles antes de su vencimiento el 31 de agosto.