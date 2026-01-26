AMDC recibe propuestas estratégicas de CCIT para fortalecer actividad productiva y el apoyo a mipymes

Tegucigalpa – La Alcaldía del Distrito Central, bajo la conducción del alcalde Juan Diego Zelaya, sostuvo un encuentro de trabajo con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) con el objetivo de establecer alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo económico de la capital y fortalezcan la gestión municipal en beneficio de los ciudadanos.
Durante la reunión, las autoridades municipales y representantes de la CCIT analizaron iniciativas que permitan mejorar la competitividad de Tegucigalpa y Comayagüela, promoviendo un entorno más eficiente, moderno y alineado con las necesidades reales de la ciudad.
En este contexto, la CCIT entregó un documento con recomendaciones estratégicas orientadas a facilitar la actividad productiva, fortalecer la seguridad jurídica y respaldar una gestión municipal ordenada y transparente. Entre las principales propuestas destacan:
• Retomar la mesa de simplificación de trámites municipales.
• Revisar y aprobar la reforma al reglamento de zonificación para crear una ventanilla única de licencias de construcción y actualizar la clasificación de uso de suelo.
• Modernizar la clasificación de actividades económicas para hacerla más clara y funcional.
• Revisar disposiciones del Plan de Arbitrios que puedan generar distorsiones jurídicas.
• Dar continuidad a proyectos estructurales como la represa San José y la actualización del plan maestro de ordenamiento territorial.
• Evaluar una reubicación estratégica del Carnaval de Tegucigalpa para reducir impactos económicos y de movilidad.
• Avanzar en soluciones de ordenamiento territorial, drenaje pluvial, recuperación ambiental y modernización catastral.
La CCIT reafirmó su compromiso de mantener un diálogo permanente y constructivo con la Alcaldía, convencida de que la cooperación público-privada, la planificación técnica y el respeto institucional son fundamentales para construir una capital más ordenada, competitiva y con mayores oportunidades. JS