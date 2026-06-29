AMDC premia a Proceso Digital como Mejor Medio Digital y reconoce la excelencia periodística

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), distinguió este lunes a Proceso Digital con el Premio al Medio Digital, convirtiéndolo en el primer medio de comunicación en recibir este galardón, durante la ceremonia de entrega de los premios periodísticos en conmemoración del Día del Periodista Hondureño.

– Proceso Digital fue fundado el 29 de abril de 2005, siendo el primer medio nativo digital.

– La democracia debe ser un horizonte para todo el periodismo, no casarse con la fuente: de cerca pero de lejos, recordó la homenajeada. Este premio va para todos a los periodistas que se levantan desde muy temprano a cubrir la noticia y principalmente a todas las mujeres periodistas de Honduras, remarcó la licenciada Perdomo de Zelaya.

– Agradeció tanto a periodistas de la vieja guardia como a los periodistas nuevos, el periodismo tiene un compromiso fundamental con la ética y dar paso a todas las voces, para construir un mejor país.

En un ambiente de camaradería y con la presencia de autoridades municipales, invitados especiales, familiares de los homenajeados y representantes de los medios de comunicación, la Corporación Municipal reconoció la trayectoria y el compromiso de comunicadores que, desde distintas plataformas, fortalecen el periodismo nacional y garantizan el derecho de la ciudadanía a una información veraz y oportuna.

El reconocimiento fue recibido por la directora de Proceso Digital, Marlen Iveth Perdomo de Zelaya, en mérito al liderazgo del medio en la transformación del periodismo digital, su constante innovación informativa, su defensa del sistema democrático y su aporte al desarrollo informativo del país, especialmente de la capital.

La directora de Proceso Digital, Marlen Perdomo, agradeció el galardón entregado por la AMDC. #ProcesoDigital pic.twitter.com/CMib6K9p99 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 29, 2026

«Estoy contenta de que Proceso Digital sea el primer medio digital en recibir este galardón», expresó Perdomo de Zelaya, quien dedicó el reconocimiento a todo el equipo periodístico del medio y agradeció la confianza de sus lectores.

«Cada uno de ellos es una pieza clave. Gracias también a nuestros lectores por dispensarnos su atención. En tiempos donde la tecnología y la inteligencia artificial avanzan, no olvidamos que estas son solo herramientas que nos ayudan en nuestra tarea de informar con objetividad», manifestó.

La directora del medio hizo además un llamado a preservar la esencia del periodismo. «Los periodistas no deben casarse con la fuente. El periodismo tiene un compromiso permanente con la ética y la verdad», enfatizó.

Los galardonados este lunes por la AMDC a razón del desempeño del periodismo en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/cSxp5xCEeh — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 29, 2026

Asimismo, resaltó la importancia de mantener una cobertura amplia de los acontecimientos que impactan a la capital, desde emergencias como la crisis del agua y los desastres naturales, hasta la promoción de su patrimonio histórico, cultural y artístico.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos otros destacados comunicadores. El premio «Celeo Murillo Soto» fue otorgado al periodista José Francisco Zúñiga, de HRN y Corporación Televicentro, por su destacada labor informativa y cercanía con la ciudadanía.

El galardón «Dr. Henry D. Guilbert» fue entregado al fotógrafo Emilio Fransue Flores Espinoza, de Diario El Heraldo, por su sobresaliente trabajo gráfico, mientras que el premio «Óscar Asfura Marcos» recayó en el camarógrafo José Oseguera, de HCH, en reconocimiento a su profesionalismo y compromiso en la cobertura de acontecimientos de interés público.

Con estos reconocimientos, la AMDC reafirmó su respaldo al ejercicio periodístico y destacó el papel fundamental que desempeñan los comunicadores en el fortalecimiento de la democracia, la libertad de expresión y el acceso de la ciudadanía a información objetiva y oportuna. LB