AMDC intensifica obras preventivas tras derrumbe en el Anillo Periférico para evitar nuevos deslizamientos

Tegucigalpa – El coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Julio Quiñónez, informó que la comuna capitalina ejecuta una serie de trabajos preventivos para reducir el riesgo de deslizamientos en la zona donde operan varias bodegas y donde recientemente se registró un derrumbe en el Anillo Periférico.

Quiñónez señaló que la principal prioridad de estas acciones es salvaguardar la vida de las personas que laboran en el sector y prevenir tragedias derivadas de fenómenos naturales o construcciones en áreas vulnerables.

“Estamos realizando esfuerzos con recurso humano para intervenir y efectuar evaluaciones en distintos puntos de riesgo. Hay que invertir en obras y también en capacitación humana. Recientemente graduamos a 49 nuevos oficiales de prevención y seguimos trabajando para realizar las evaluaciones necesarias”, manifestó.

El funcionario destacó que la prevención y la reducción de riesgos requieren una combinación de infraestructura adecuada y personal capacitado para identificar amenazas y actuar oportunamente ante posibles emergencias.

Asimismo, recordó que existe un Reglamento de Reducción de Riesgos impulsado durante la administración municipal de Nasry Asfura, actual presidente de la República, instrumento que ha permitido mejorar las condiciones de algunas construcciones en la capital.

No obstante, advirtió que aún es necesario fortalecer las acciones de prevención para evitar tragedias, especialmente aquellas que puedan provocar pérdidas de vidas humanas.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a respetar las normativas de construcción y evitar establecerse o desarrollar proyectos en zonas consideradas de alto riesgo, con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante deslizamientos y otros eventos naturales.LB