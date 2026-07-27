AMDC intensifica entrega completamente gratuita de agua y supera los 2.3 millones de galones distribuidos

Tegucigalpa. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) continúa redoblando esfuerzos para atender a las familias afectadas por la emergencia hídrica. Este día, el alcalde Juan Diego Zelaya supervisó la intensificación de los operativos de distribución gratuita de agua potable en la colonia Torocagua, sector de La Esperancita, donde camiones cisterna abastecieron a decenas de hogares.

A la fecha, la municipalidad ha entregado de manera completamente gratuita más de 2.3 millones de galones de agua, mediante más de mil viajes realizados por la flota de cisternas, beneficiando a colonias, barrios, escuelas, iglesias, mercados y hospitales en distintos puntos del Distrito Central.

“Sabemos que esta crisis está golpeando a miles de familias y por eso no vamos a dejarlas solas. Seguiremos llevando agua a donde más se necesita mientras trabajamos en soluciones que permitan enfrentar esta emergencia”, expresó el alcalde Juan Diego Zelaya.

Al asumir la administración municipal, únicamente dos camiones cisterna se encontraban operando. Hoy, gracias al fortalecimiento de la capacidad logística de la AMDC, más de 52 camiones recorren diariamente la capital llevando agua de forma gratuita a las comunidades que más lo necesitan.

Mario Acosta, vecino de la colonia Torocagua, agradeció el apoyo brindado por la municipalidad durante la jornada de distribución de agua potable. “Estamos agradecidos porque la Alcaldía llegó hasta nuestra comunidad a entregarnos agua en un momento tan difícil. Sabemos que estamos en emergencia y ahora nos corresponde a nosotros cuidarla, usarla solo en lo necesario y evitar desperdiciarla para que este recurso alcance para todos”, expresó.

Paralelamente a la distribución de agua, la AMDC mantiene en marcha un plan integral para fortalecer el abastecimiento de la capital. La construcción de la represa San José, la primera nueva fuente de abastecimiento para Tegucigalpa y Comayagüela en más de 30 años, permaneció paralizada durante 17 meses. Sin embargo, la actual administración reactivó los trabajos el pasado 7 de marzo y continúa acelerando su ejecución para que la obra pueda beneficiar a miles de capitalinos.

Asimismo, las cuadrillas de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) continúan intensificando la reparación de fugas en toda la ciudad y, a partir de mañana, iniciará la perforación del primero de los nuevos pozos que forman parte de la estrategia para incrementar la disponibilidad del recurso hídrico.

La municipalidad reiteró el llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua durante este período de escasez.

“El agua la tenemos que cuidar entre todos. Cada gota cuenta. Mientras nosotros seguimos trabajando sin descanso para ampliar el suministro y atender la emergencia, necesitamos también el compromiso de cada capitalino para evitar el desperdicio y proteger este recurso tan valioso. No vamos a dejar sola a nuestra gente”, concluyó el alcalde.

La AMDC reafirma su compromiso de continuar ejecutando todas las acciones necesarias para mitigar los efectos de la crisis hídrica, combinando acciones de atención inmediata con inversiones estructurales que permitan garantizar el abastecimiento de agua para las futuras generaciones. IR