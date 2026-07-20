AMDC impulsa campaña de reciclaje en centros educativos

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció una campaña de reciclaje en centros educativos con el propósito de fortalecer la educación ambiental y promover una ciudad más limpia.

La regidora Silvia Sosa explicó que la iniciativa busca involucrar a estudiantes y docentes en la clasificación de residuos reciclables, destacando que en la capital se generan diariamente unas 900 toneladas de desechos.

Además, señaló que el material recolectado podrá ser vendido a empresas recicladoras, permitiendo que los centros educativos obtengan recursos para financiar actividades escolares.

«Queremos incentivar a los niños, jóvenes y adultos a desarrollar una cultura de reciclaje. Reciclar más que un acto de amor, es una acción de amor por nuestra capital», expresó.

Sosa indicó que el proyecto también contribuirá a prevenir focos de contaminación y reducir la proliferación del zancudo transmisor del dengue.

La campaña iniciará formalmente la próxima semana con la participación de varias escuelas, mientras que la comuna invitó a patronatos y organizaciones comunitarias a sumarse a la iniciativa. AD