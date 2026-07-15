AMDC ha distribuido 2.3 millones galones de agua en pipas durante emergencia hídrica

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reveló este miércoles que se ha realizado 900 viajes para distribuir 2.3 millones galones de agua en la capital hondureña durante la emergencia hídrica.

“Hemos hecho más de 900 viajes y hemos entregado 2.3 millones de galones de agua en la capital de manera gratuita”, dijo a periodistas.

Reiteró que la situación de emergencia hídrica en la capital sigue siendo la misma: pocas lluvias y no recuperación de las represas.

Zelaya indicó que mantiene en operación 50 pipas para distribuir agua en los distintos puntos de la capital, y que la meta es llegar a 90.

Reconoció que contratar más tanques cisternas será difícil debido a que la demanda de agua es cada vez mayor.

El edil anunció que el fin de semana iniciará la perforación de un pozo en la antigua Penitenciaría Nacional, y perforar seis más para el próximo mes.

Arguyó que no solo se distribuye agua en las colonias, sino que los tanques cisternas llegan a los mercados, hospitales, escuelas y otros lugares.

Por su parte, el jefe de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, reveló que la distribución de agua está dividido en ocho sectores entre 52 rutas. AG