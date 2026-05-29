AMDC fortalece vínculos con Reino Unido para impulsar proyectos de infraestructura y sostenibilidad

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión con el director Ejecutivo de UK Export Finance (UKEF), Tim Reid, y la embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Honduras, Juliana Correa, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de infraestructura, sostenibilidad y modernización urbana.

Durante el encuentro, las autoridades municipales expusieron diferentes iniciativas orientadas al desarrollo de grandes obras para la capital, así como proyectos de gestión hídrica impulsados a través de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), que incluyen nuevas represas y sistemas de saneamiento para mejorar el acceso y manejo del agua en la ciudad.

“Como alcalde, mi responsabilidad es gestionar, tocar puertas y buscar en el mundo las oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Eso es precisamente lo que estamos haciendo: abriendo la capital al mundo para atraer inversión, cooperación y proyectos que se traduzcan en agua, empleo, desarrollo y bienestar para nuestras familias”, afirmó el edil Zelaya.

Además, destacó la importancia de establecer alianzas estratégicas que permitan atraer inversión y cooperación internacional, señalando que este tipo de acercamientos fortalecen la capacidad de la ciudad para impulsar proyectos de infraestructura, modernización urbana y sostenibilidad, orientados a generar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para los capitalinos.

Asimismo, en el intercambio se abordaron mecanismos de financiamiento para proyectos de modernización urbana y estrategias para consolidar una administración municipal más eficiente, ordenada y abierta a la inversión extranjera.

La reunión forma parte de los esfuerzos de la comuna capitalina por fortalecer relaciones con organismos y aliados internacionales que contribuyan al desarrollo de infraestructura y al impulso de proyectos sostenibles en beneficio de los habitantes del Distrito Central.

UKEF es la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno del Reino Unido. Su función principal es apoyar a las empresas británicas para que puedan exportar bienes y servicios a otros países, facilitando financiamiento, garantías y seguros para proyectos internacionales.

La institución trabaja en conjunto con gobiernos, bancos y empresas privadas para financiar proyectos de infraestructura, energía, transporte, agua y sostenibilidad, entre otros sectores estratégicos. A través de estos mecanismos, UKEF ayuda a movilizar inversión y cooperación económica vinculada a compañías y tecnología del Reino Unido. JS