AMDC firma convenio con World Vision Honduras para fortalecer acciones en favor de la niñez capitalina

Tegucigalpa – Con el fin de fortalecer iniciativas orientadas al bienestar de la niñez de la capital, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la organización World Vision Honduras.

El acuerdo se enmarca en un esfuerzo conjunto que se realizará para impulsar proyectos que promuevan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, a través de la coordinación entre gobiernos locales, organizaciones y comunidades.

Con esta alianza, la administración municipal avanza en la articulación de acciones que permiten generar un mayor impacto en las comunidades, priorizando la protección, educación y oportunidades para la niñez.

Durante la actividad, el edil capitalino destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con organismos como World Vision Honduras, y señaló que estas alianzas representan un paso firme hacia la construcción de un futuro con más oportunidades para las nuevas generaciones.

“Yo estoy seguro que en muchas colonias y barrios de la capital, aldeas, vamos a lograr hacer proyectos de enorme beneficio. La verdad es que podemos hacer muchas cosas buenas por la capital y beneficiar a muchas, muchas familias aquí”, consideró.

Por su parte, representantes de World Vision Honduras resaltaron que el trabajo coordinado con los gobiernos locales fortalece las capacidades territoriales y permite implementar proyectos sostenibles que benefician directamente a las familias.

Con este tipo de convenios, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) continúa impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar integral de la población, especialmente de la niñez, promoviendo el desarrollo sostenible en el municipio.

Se espera que, mediante el trabajo conjunto a favor de la niñez, cada niño y niña pueda tener bienestar y ser protagonista de un futuro con esperanza. JS