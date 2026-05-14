AMDC firma convenio con Colegio de Arquitectos para impulsar desarrollo urbano sostenible del Distrito Central

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, suscribió un convenio estratégico con el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH), con el objetivo de fortalecer la planificación y transformación de la capital bajo una visión técnica, ordenada y sostenible.

“Firmamos un convenio estratégico con el Colegio de Arquitectos de Honduras para transformar nuestra capital con una visión técnica y sostenible. El respaldo de los arquitectos es fundamental para impulsar el ordenamiento y desarrollo urbano que la ciudad necesita”, señaló Juan Diego Zelaya.

Esta alianza forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para promover una ciudad más planificada.

El acuerdo busca integrar el conocimiento y la experiencia de los profesionales de la arquitectura en la formulación y ejecución de proyectos de infraestructura, así como en iniciativas de ordenamiento territorial y modernización urbana en Tegucigalpa y Comayagüela.

Zelaya destacó que el trabajo conjunto con especialistas permitirá impulsar soluciones que respondan a las necesidades de la población y garanticen que cada proyecto aporte seguridad, funcionalidad y prosperidad a los habitantes de las ciudades gemelas y aldeas.

Esta alianza forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para promover una ciudad más planificada, resiliente y con mejores condiciones de desarrollo para sus ciudadanos. JS