AMDC firma convenio con Colegio de Arquitectos para impulsar desarrollo urbano sostenible del Distrito Central

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, suscribió un convenio estratégico con el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH), con el objetivo de fortalecer la planificación y transformación de la capital bajo una visión técnica, ordenada y sostenible.
“Firmamos un convenio estratégico con el Colegio de Arquitectos de Honduras para transformar nuestra capital con una visión técnica y sostenible. El respaldo de los arquitectos es fundamental para impulsar el ordenamiento y desarrollo urbano que la ciudad necesita”, señaló Juan Diego Zelaya.
El acuerdo busca integrar el conocimiento y la experiencia de los profesionales de la arquitectura en la formulación y ejecución de proyectos de infraestructura, así como en iniciativas de ordenamiento territorial y modernización urbana en Tegucigalpa y Comayagüela.
Zelaya destacó que el trabajo conjunto con especialistas permitirá impulsar soluciones que respondan a las necesidades de la población y garanticen que cada proyecto aporte seguridad, funcionalidad y prosperidad a los habitantes de las ciudades gemelas y aldeas.
Esta alianza forma parte de los esfuerzos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para promover una ciudad más planificada, resiliente y con mejores condiciones de desarrollo para sus ciudadanos. JS