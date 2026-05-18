AMDC elimina punto crítico de basura en las orillas del río en colonia La Vega para prevenir inundaciones y contaminación

Tegucigalpa– Equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecutaron una jornada de limpieza en las orillas del río Choluteca, a la altura de la colonia La Vega, luego de recibir una denuncia ciudadana sobre un botadero clandestino en la zona, donde se acumulaban muebles, camas, materiales de construcción y otros desechos sólidos arrojados directamente al cauce.

Durante la intervención, las autoridades municipales desplegaron maquinaria pesada para remover la basura, como parte de un operativo que abarca cerca de ocho kilómetros de ríos y quebradas, incluyendo el Río Chiquito y varias quebradas que atraviesan la ciudad.

“Nosotros vamos a limpiar todo esto hoy, vamos a meter máquinas, pero ojalá que en tres semanas que volvamos no nos encontremos con lo mismo. Aquí no solamente es lo que el gobierno puede hacer o la municipalidad puede hacer, es también que ustedes desde sus casas se pregunten: ¿qué puedo hacer por mi ciudad?”, manifestó el alcalde capitalino, Jua Diego Zelaya, durante una supervisión en el lugar de intervenido.

El edil señaló que estas acciones clave en la limpieza de la capital, buscan reducir el riesgo de inundaciones y otras afectaciones provocadas por la acumulación de residuos en los afluentes.

La gente bota los desechos como que si nada, a pesar de que el tren de aseo pasa los martes, jueves y sábado por este sector, porque lo más fácil es tirar la basura en el río”, sin pensar en el daño que se provoca al ambiente

Zelaya agregó que la municipalidad continuará con las labores de limpieza, aunque insistió en que el cuidado de la ciudad debe ser una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía.

También recordó que la contaminación de los ríos no solo afecta el ambiente, sino que incrementa el riesgo de desbordamientos durante la temporada de lluvias.

“La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, y esa es una labor de todos los capitalinos”, concluyó. IR