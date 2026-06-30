AMDC e ingenieros atribuyen tragedia en el Anillo Periférico a fallas constructivas, falta de mitigación y factores naturales

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) presentó este martes el informe preliminar sobre el derrumbe registrado hace una semana en el Anillo Periférico, una tragedia que dejó tres personas fallecidas.

El documento concluye que el colapso del talud fue provocado por una combinación de modificaciones realizadas al terreno, la ausencia de medidas de mitigación y factores naturales relacionados con el agua y la vegetación.

Durante la presentación, el alcalde Juan Diego Zelaya aseguró que la prioridad de la municipalidad será garantizar la seguridad de las personas antes de permitir el restablecimiento total de las operaciones en la zona afectada.

También anunció una revisión de otras construcciones con características similares en la capital para evitar que se repitan hechos como este.

Modificaciones al terreno incrementaron el riesgo

El director de Gestión de Riesgos de la AMDC, Julio Quiñónez, explicó que el área comenzó a ser intervenida desde la década de los noventa con la construcción del Anillo Periférico, y que posteriormente se desarrolló un complejo de bodegas entre los años 2007 y 2009.

Según el informe técnico, durante ese proceso se realizaron cortes de taludes prácticamente a 90 grados sin que existieran estudios adecuados ni obras de estabilización que garantizaran la seguridad del terreno.

Quiñónez indicó que, aunque originalmente la zona presentaba una susceptibilidad relativamente baja según los mapas de riesgo municipales, las modificaciones hechas por el ser humano alteraron las condiciones naturales del lugar y elevaron considerablemente el peligro.

«Hubo métodos constructivos deficientes, faltó un diseño adecuado de estos cortes y no existieron estudios que establecieran las medidas de mitigación necesarias», señaló.

El funcionario detalló que el derrumbe no obedeció a una sola causa, sino a la combinación de varios factores que terminaron debilitando el talud.

Entre ellos destacó las filtraciones de agua provenientes de la parte alta del terreno, junto al crecimiento de vegetación con raíces profundas que fracturó la roca y facilitó la infiltración de humedad.

A ello se sumó la construcción de nuevos accesos vehiculares que incrementó de la carga sobre el terreno, de forma que aumentaron la presión sobre un talud ya vulnerable.

«Es un evento multifactorial. No fue únicamente el agua, ni únicamente los cortes realizados, sino una combinación de factores antrópicos y naturales», explicó.

Como resultado, la AMDC reclasificó el sitio con un nivel de riesgo alto, aunque aclaró que las condiciones pueden corregirse mediante intervenciones especializadas.

Julio Quiñónez, encargado del análisis de riesgo en la municipalidad capitalinas.

Obras de estabilización

El informe preliminar plantea una serie de acciones para recuperar la seguridad del sector antes de permitir el funcionamiento normal de las bodegas.

Entre las recomendaciones figura realizar un estudio geológico y geotécnico exhaustivo y ejecutar un desplome controlado de las rocas inestables.

Mientras dichas obras se ejecutan, las autoridades únicamente permitirán actividades bajo estrictos planes de mitigación y supervisión.

Asimismo, se facilitará el retiro controlado de mercancías con acompañamiento de la municipalidad, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Colegio de Ingenieros confirma las conclusiones

El fiscal del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y especialista en geotecnia, Alejandro Puerto, informó que la institución elaboró un peritaje técnico independiente y confirmó que sus conclusiones coinciden con las presentadas por la alcaldía.

Puerto explicó que el colapso respondió a cuatro componentes principales: geológico, geotécnico, hidrogeológico e hidráulico, además del factor humano derivado de las decisiones tomadas durante la modificación del terreno.

El ingeniero hizo un llamado tanto al sector público como al privado para fortalecer la cultura de prevención y garantizar que futuros desarrollos cuenten con estudios técnicos suficientes.

«Esperamos que este hecho marque un cambio en la forma de intervenir la superficie y que todas las decisiones constructivas se tomen con criterios técnicos rigurosos», manifestó.

Alejandro Puerto, experto en geotecnia.

Revisarán otras construcciones similares en la capital

Por su parte, el edil anunció que las empresas instaladas en el área podrán reanudar operaciones únicamente cuando cumplan con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades.

«Queremos que las empresas operen, pero queremos que operen bajo las salvaguardas de que estamos protegiendo la vida humana», acotó.

Como parte de las medidas preventivas, la AMDC iniciará un inventario de construcciones que presenten características similares en distintos puntos del Distrito Central.

El proceso contará con el acompañamiento del CICH, empresas consultoras especializadas, Copeco, el Comité de Emergencia Municipal (Codem), el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y otras instituciones de respuesta.

El alcalde también invitó a empresarios que posean desarrollos en condiciones semejantes a solicitar asesoría técnica para elaborar sus propios planes de mitigación.

Finalmente, Zelaya anunció que la municipalidad incorporará nuevas disposiciones relacionadas con la gestión del riesgo dentro del Plan Municipal de Desarrollo del Distrito Central.

Reiteró que el objetivo es garantizar que toda construcción se realice bajo criterios que prioricen la seguridad de las personas sin frenar el desarrollo urbano ni afectar la actividad económica. AD