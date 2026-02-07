AMDC destaca avances en mejoras de calles y barrios

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ejecutó durante la primera semana de febrero operativos de limpieza, bacheo y mantenimiento vial en distintos sectores de la capital hondureña.

Los operativos forman parte de las acciones orientadas a atender reportes ciudadanos y mejorar la movilidad y las condiciones urbanas.

En materia de limpieza, la municipalidad desplegó cuadrillas en zonas estratégicas. En la colonia Kennedy, más de 30 miembros de las cuadrillas municipales retiraron desechos acumulados, dejando el sector en mejores condiciones.

Asimismo, se realizaron operativos en la salida hacia Valle de Ángeles y en el anillo periférico, a la altura de Price Smart El Sauce, con el objetivo de reducir focos de contaminación.

En cuanto a bacheo, la alcaldía ejecutó diferentes trabajos nocturnos como en el Puente de Las Uvas, en el anillo periférico, así como en El Hatillo y en el bulevar Fuerzas Armadas, donde se intervinieron las calles.