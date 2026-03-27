AMDC decreta Ley Seca el Viernes Santo y Domingo de Resurrección

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), anunció que velará por el cumplimiento de Ley Seca en la capital hondureña para el Viernes Santo (3 de abril) y Domingo de Resurrección (5 de abril).

Las autoridades municipales determinaron restringir la venta y consumo de bebidas embriagantes en este feriado de Semana Santa en el Distrito Central, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el orden en el desarrollo de las actividades religiosas en un ambiente propicio.

La ordenanza municipal establece que, en los lugares aledaños a las iglesias donde se realicen actos religiosos, queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas embriagantes en áreas públicas, así como su venta y distribución desde las 6:00 a.m. del Viernes Santo hasta las 6:00 a.m. del Sábado de Gloria.

Asimismo, la prohibición estará vigente en toda la zona urbana y aldeas del Distrito Central, desde las 6:00 a.m del Domingo de Resurrección, hasta las 6:00 a.m. del lunes 6 de abril.

Los bares, estancos, expendios y depósitos de aguardiente, localizados en las zonas estipuladas en esta normativa, permanecerán cerrados todo el tiempo que dure la restricción, establece la ordenanza.

Asimismo, los propietarios o arrendadores de todo negocio que venda bebidas alcohólicas deberán colocar un rótulo con la leyenda: «Prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes por motivo de Ley Seca” detallando los días y horarios establecidos.

La comuna, a través del Departamento Municipal de Justicia (DMJ) y la Policía Municipal, con el aval que la Policía Nacional, se encargará de velar por el cumplimiento de la ordenanza, y quienes la restrinjan serán sancionados con multas que van de 5 mil a 15 mil lempiras, sin perjuicio de otras acciones que puedan ejecutarse con base en ley. IR