AMDC declara Alerta Amarilla en el Distrito Central por 48 horas debido a fuertes lluvias

Tegucigalpa- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem), declaró este jueves Alerta Amarilla por 48 horas en todo el Distrito Central, a partir de las 12:00 del mediodía, debido a los pronósticos de intensas lluvias.

Se anota que la decisión se tomó con base en los análisis del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la AMDC, que reporta un acumulado de precipitaciones superior a los 120 milímetros, registrados en las estaciones meteorológicas instaladas en diferentes puntos de la capital.

Según las autoridades municipales, la saturación de los suelos incrementa el riesgo de deslizamientos en los próximos dos días, especialmente en la franja oeste de Tegucigalpa, considerada de prioridad, y en la zona norte de la ciudad, identificada como la más vulnerable a desprendimientos de tierra.

Los equipos de respuesta de la comuna capitalina mantienen vigilancia permanente en sectores de alto riesgo para atender emergencias relacionadas con inundaciones, deslizamientos y movimientos de ladera.

La AMDC recordó a la población la importancia de mantenerse alerta, sobre todo en comunidades asentadas en zonas de riesgo, y reiteró que cualquier emergencia puede reportarse a través de la línea 100.

El Cuerpo de Bomberos informó que durante la noche del miércoles se registraron múltiples incidentes en la capital, entre ellos inundaciones y rescates de personas atrapadas por el agua. Por su parte, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió que las lluvias continuarán este jueves debido a la presencia de una vaguada en el territorio nacional.LB