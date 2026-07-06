AMDC avanza en el ordenamiento del centro histórico con el retiro de postes y cableado obsoleto

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, ejecuta el retiro de postes y cableado obsoleto en la avenida Cervantes como parte de las acciones para ordenar la infraestructura del centro histórico, reducir la contaminación visual y preparar el sector para el soterrado de las redes de comunicación.

La intervención se desarrolla tras la pavimentación de la avenida Cervantes, una obra que permanecía pendiente de concluir debido a que era necesario despejar el cableado aéreo y retirar los postes existentes. Con estos trabajos, la municipalidad busca liberar espacio en la vía pública, modernizar la infraestructura y mejorar la imagen de uno de los principales corredores del centro histórico de la capital.

El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, José Miguel Sierra, explicó que esta intervención permitirá completar la obra ejecutada en la avenida Cervantes y avanzar hacia un modelo de infraestructura más ordenado.

«Toda esa comunicación, todos esos cables, van a ir por debajo de la acera. La idea es que cualquier otro proyecto que hagamos en el centro sea así: retirar todo el cableado, quitar los postes y utilizar infraestructura subterránea», afirmó Sierra.

Asimismo, el funcionario indicó que la AMDC extenderá este tipo de acciones a otros sectores de la capital para reorganizar el cableado existente, retirar las redes que ya no prestan servicio y disminuir la contaminación visual que durante años ha afectado el paisaje urbano.

Las labores comprenden el desmontaje de postes antiguos, el retiro de cables obsoletos y el despeje de la infraestructura aérea, acciones que facilitarán futuras intervenciones técnicas y contribuirán a recuperar el espacio público en el centro histórico.

Con estas acciones, la AMDC continúa impulsando proyectos orientados a la modernización de la infraestructura urbana y la recuperación del centro histórico, promoviendo una ciudad más ordenada, segura y funcional para residentes, comerciantes y visitantes. JS