AMDC apoyará el traslado de ayuda humanitaria para damnificados en Venezuela

Tegucigalpa – El alcalde Juan Diego Zelaya informó que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), se puso a disposición para apoyar con el traslado de la ayuda humanitaria que se recolecta en favor de las familias afectadas tras el terremoto ocurrido en Venezuela.

El edil explicó que durante el fin de semana sostuvo comunicación con representantes de la comunidad venezolana para movilizar los donativos hacia el punto que se determine.

«Nos pusimos a la orden de ellos para transportar lo que necesiten, a donde nos digan, si es a Miami, a El Salvador o al puerto que corresponda», manifestó.

Zelaya agradeció la solidaridad de los hondureños que han contribuido ropa y otros insumos para apoyar a los afectados, y aseguró que la municipalidad continuará con el respaldo para estas acciones.

De igual forma recordó que Tegucigalpa también es vulnerable a este tipo de emergencias por lo que invitó a la colaboración.

«Ninguna ciudad está lista para enfrentar eso que ocurrió en Venezuela. Lo importante es estar atentos para prevenir y, sobre todo, salvaguardar la vida humana», señaló.

El alcalde reiteró que la AMDC permanecerá disponible para colaborar con el traslado de los víveres y demás donaciones una vez que la comunidad venezolana defina el mecanismo para hacerlas llegar a los damnificados. AD