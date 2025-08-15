AMDC anuncia operativos viales por caminata de oración por la paz y la democracia en Tegucigalpa

Tegucigalpa– La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que este sábado 16 de agosto desplegará a sus equipos en más de 20 puntos de atención vial a lo largo del bulevar Suyapa, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de la población que participará en la caminata de oración por la paz y la democracia de Honduras.

El evento religioso, que recorrerá desde el bulevar Suyapa hasta el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, se espera reúna a miles de hondureños que se unirán espiritualmente para pedir por la patria.

🚨 ¡Atención, capitalinos! 🚨



Con el objetivo de brindar seguridad y protección a la población que se movilizarará el próximo sábado 16 de agosto, nuestros equipos municipales estarán activos en más de 20 puntos de atención vial a lo largo del bulevar Suyapa.📍🛣



Agradecemos tu… pic.twitter.com/n4q632Vk1h — Alcaldía del Distrito Central (@AlcaldiaDCHN) August 15, 2025

Debido a la ocupación de la vía durante la jornada, la AMDC recomendó a los conductores utilizar rutas alternas y expresó sus disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar la movilización.

Agradecemos su comprensión y colaboración para que esta actividad se realice en un ambiente seguro y ordenado, indicó la corporación municipal.

La caminata se perfila como una de las concentraciones más concurridas del año, combinando fe, unidad y un llamado ciudadano a la paz y la democracia en el país.LB