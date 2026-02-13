Ambulantes piden que los dejen comercializar sus productos en el centro capitalino este 14 de febrero

Tegucigalpa – Los vendedores organizados pidieron a las máximas autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que los deben comercializar sus productos este sábado 14 de febrero que se celebra el Día del Amor y de la Amistad.

Los buhoneros claman para que este sábado 14 de febrero los dejen vender sus diferentes productos en el paseo liquidámbar de 8.00 de la mañana a 6.00 de la tarde.

“Lo que pedimos es que nos dejen vender la mercadería que hemos adquirido para esta fecha importante para el comercio”, dijo uno de los representantes de los mercaderes.

Recordó que las autoridades edilicias desde el gobierno de Nasry Asfura, cuando éste era alcalde municipal, les otorgaron los permisos para comercializar sus mercaderías.

Puntualizó que los vendedores informales tienen una gran necesidad de llevar comidas a las mesas de sus hogares, por lo que pidió les dejen ganarse unos lempiras con la venta de sus productos.

La informalidad laboral en Honduras es una de las más altas de Latinoamérica, afectando a aproximadamente el 82.6% de la fuerza laboral, lo que posiciona al país en el segundo lugar de Centroamérica, solo superado por Guatemala. JS