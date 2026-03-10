Ambiente cálido y seco, con lluvias débiles en el norte y oriente del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que los vientos provenientes del este generarán condiciones mayormente cálidas y secas en gran parte del territorio nacional durante la mayor parte del día.

Sin embargo, en horas de la tarde el transporte de humedad desde el mar Caribe provocará lluvias y chubascos débiles y aislados en regiones del norte, oriente y en zonas montañosas del centro del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.

Asimismo, el meteorólogo de turno Jorge Castellanos, indicó que actualmente la fase lunar corresponde a luna llena. El sol saldrá a las 6:00 de la mañana y se ocultará a las 5:58 de la tarde.

En cuanto a las temperaturas previstas por departamento, se reportan máximas y mínimas de:

Lempira: 31°C / 19°C

Ocotepeque: 33°C / 20°C

Olancho: 30°C / 21°C

Santa Bárbara: 31°C / 22°C

Valle: 38°C / 24°C

Yoro: 31°C / 18°C

El Paraíso: 29°C / 18°C

Francisco Morazán: 29°C / 19°C

Gracias a Dios: 30°C / 25°C

Intibucá: 25°C / 16°C

Islas de la Bahía: 28°C / 26°C

La Paz: 33°C / 20°C

Atlántida: 31°C / 22°C

Choluteca: 39°C / 27°C

Colón: 30°C / 24°C

Comayagua: 33°C / 20°C

Copán: 30°C / 21°C

Cortés: 32°C / 24°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada debido a las altas temperaturas previstas, especialmente en los departamentos del sur del país donde se esperan los valores más elevados.LB