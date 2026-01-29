Amazon reducirá la plantilla en 16,000 personas al menos y la mayoría en EEUU

Madrid – Amazon ha anunciado una reducción de plantilla de 16,000 personas al menos, la mayoría en EEUU, dentro de los cambios organizativos emprendidos por la compañía para fortalecer la organización y eliminar burocracia.

Fuentes cercanas a la compañía indicaron a EFE también que no habrá expedientes de regulación de empleo en España.

La primera fase se saldó en octubre de 2025 con otros 14,000 despidos.

Beth Galetti , vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, informó de esta nueva reducción de plantilla este miércoles en un comunicado interno de la compañía publicado en la web corporativa.

En este contexto, ofreció a los empleados de EEUU 90 días para buscar un nuevo puesto laboral internamente.

Simultáneamente, mientras se aplican estos cambios, la compañía asegura que seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que considera «cruciales» para el futuro.

Amazon ya anunció en octubre de 2025 que iba a reducir la plantilla corporativa en 14,000 personas para eliminar burocracia y redireccionar recursos hacia áreas estratégicas de mayor impacto para los clientes.

La directiva ha negado que esta medida suponga que vaya a haber reducciones de empleo cada pocos meses en Amazon.

Lo que se pretende, por el contrario, es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible.

El pasado octubre de 2025, la cadena CNBC ya hablaba de hasta 30.000 despidos en Amazon.

Los de octubre sí afectaron a España, donde hubo 920 salidas de trabajadores, con 28,000 empleados en el país. De ellos, 791 fueron despedidos en Barcelona y 129 en Madrid. EFE