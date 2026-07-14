Amazon lanza programa para capacitar gratuitamente a 15 mil hondureños en inteligencia artificial y computación

Tegucigalpa – Amazon Web Services (AWS), en alianza con el Gobierno de Honduras, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Embajada de Estados Unidos en Honduras y Grupo Financiero Atlántida, presentó oficialmente el programa «AWS Entrena Honduras».

La iniciativa que ofrecerá capacitación gratuita en inteligencia artificial (IA) y computación en la nube a 15 mil hondureños antes de 2028.

El programa contará con contenidos completamente en español y permitirá a los participantes obtener constancias de capacitación sin costo, como parte de una estrategia orientada a democratizar el acceso a la educación tecnológica en el país.

Durante el evento de presentación se destacó que, para 2030, se crearán millones de nuevos empleos relacionados con la tecnología e inteligencia artificial en el país.

Amazon promueve democratización de la educación

La líder de Educación y Sector Público para Norte de América Latina de Amazon Web Services, Karla Wong, afirmó que el acceso al conocimiento no debe ser un privilegio, sino una oportunidad al alcance de todos.

Karla Wong, representante de Amazon Web Services.

Wong eiteró que AWS ya superó la meta global al formar 31 millones de personas en fundamentos de nube, mientras que en América Latina ha capacitado a 2.9 millones de personas desde 2017.

En ese contexto, indicó que Honduras forma parte de la nueva estrategia para ampliar la formación en inteligencia artificial.

La representante de AWS destacó además el respaldo de las instituciones participantes, asegurando que la alianza demuestra el compromiso conjunto de impulsar el desarrollo del talento hondureño y convertir al país en un protagonista de la economía digital.

Gobierno apuesta por acelerar la transformación digital

El ministro director de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), Elmer Ferrera, sostuvo que la transformación digital dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad para el desarrollo del país.

«El Estado de Honduras requiere talento para poder transformar este país de toda manera. Y transformación digital es una transformación de desarrollo, pero ocupamos talento humano digital», manifestó.

El encargado de la DIGER, Elmer Manuel Ferrera

Por ello, invitó especialmente a los jóvenes a aprovechar las becas gratuitas, convencido de que estas abrirán nuevas oportunidades tanto dentro del Gobierno como en el sector privado.

Por su parte, el vicepresidente corporativo de Imagen y de Grupo Banco Atlántida, Carlos Girón, resaltó que la educación continúa siendo el principal factor para transformar la vida de las personas.

Girón hizo un llamado tanto a los estudiantes como a los padres de familia para aprovechar una oportunidad que, aseguró, puede cambiar el futuro profesional de miles de jóvenes hondureños.

Embajada de Estados Unidos destaca impacto regional

La encargada de negocios interina de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Sheila Carey, destacó que las herramientas digitales están transformando la economía mundial, por lo que invertir en la formación del talento humano resulta indispensable.

La diplomática estadounidense en Honduras, Sheila Carey.

Carey señaló que el programa permitirá beneficiar gratuitamente a estudiantes, emprendedores y pequeñas empresas que buscan fortalecer sus capacidades para competir en una economía cada vez más digital.

«Cuando unimos esfuerzos podemos generar oportunidades reales y sostenibles», afirmó al destacar la cooperación entre el sector público, la empresa privada y la cooperación internacional.

Alcaldía apuesta por la juventud

Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, afirmó que uno de los principales desafíos del país consiste en preparar a las nuevas generaciones para un mundo que evoluciona con gran rapidez.

«Ya no podemos seguir preparando nuestra juventud para un mundo que ya no existe. Tenemos que prepararnos para el futuro, que es hoy y mañana», sostuvo durante su discurso.

El edil señaló que las oportunidades laborales ya no dependen exclusivamente de la ubicación geográfica, ahora se abren al conocimiento y las habilidades digitales que posean las personas.

Durante el evento también participó de manera virtual el presidente Nasry Asfura, quien felicitó la iniciativa y expresó su compromiso con el impulso de programas de formación tecnológica.

En ese contexto, consideró que programas como AWS Entrena Honduras permitirán que más jóvenes puedan acceder a empleos globales sin abandonar el país.

Zelaya explicó que la municipalidad también trabaja en la incorporación de inteligencia artificial para agilizar servicios ciudadanos mediante asistentes virtuales, como parte de su estrategia de modernización institucional.

El alcalde concluyó que las becas representan «15 mil puertas que se pueden abrir» para la juventud nacional, e insistió en que el conocimiento tecnológico permitirá crear nuevas oportunidades de desarrollo desde Honduras para competir en un mercado global. AD