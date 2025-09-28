Alzas a combustibles aumentan presupuesto de movilización en Semana Morazánica

Tegucigalpa – El defensor de derechos del consumidor, Adalid Irías, indicó este domingo que el incremento al precio de los combustibles anunciado por la Secretaría de Energía aumenta el costo de las movilizaciones durante la Semana Morazánica.

Irías indicó que las movilizaciones al interior del país implican un aumento de consumo de entre un 8 y un 10 % adicional, para quienes visitarán a sus familiares o sitios turísticos durante el asueto, que ya dio inicio desde el sábado.

(Leer) Suben todos los combustibles en la Semana Morazánica

Adicionalmente, el incremento que entra en vigencia desde mañana a las 6:00 a.m. subirá el costo de movilizaciones. De acuerdo a la nueva tabla de precios de los combustibles, publicada por el gobierno, el galón de gasolina superior subirá 24 centavos y su nuevo precio será 105.30 lempiras, mientras que la gasolina regular subirá 4 centavos y pasará a cotizarse a 97.43 lempiras por galón.

Otro carburante usado en los automotores, el diésel, también tendrá un alza de 48 centavos. El nuevo precio de este carburante es 88.91 lempiras, en las estaciones de servicio de la capital.

“Esas alzas son un plus que vienen a agravar un poco el presupuesto de las movilizaciones masivas”, dijo el defensor de los derechos del consumidor. VC