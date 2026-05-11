Alza precio de combustibles está afectando el índice de inflación, señala economista del Fosdeh

Tegucigalpa – El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, señaló que la inflación seguirá incrementando mientras no se solucione el conflicto bélico en el Medio Oriente y el aumento de los precios de los combustibles.

«Mientras este conflicto en el Medio Oriente no se solucione y siga el aumento en los precios de los derivados del petróleo, vamos a seguir experimentando mayor inflación» dijo Palma al tiempo que advirtió el deterioro del adquisitivo de la población.

Indicó que el aumento en el índice de inflación llega a superar los rangos indicados.

Señaló que hay sectores que apuestan al crecimiento de la inflación como la energía, los alimentos y los de servicio.

Sin embargo, analizó que estos incrementos en estos sectores son contradictorios para los hogares hondureños que pierden poder de adquisición ante el alto costo de la vida.

Sostuvo que se debe buscar soluciones que brinden a la ciudadanía alternativas de compra y posibilidades de mejorar las condiciones de ingreso a los hogares.

Puntualizó que la inflación genera un efecto negativo en la economía y afecta la inversión. AG