Alza en los carburantes seguirá impactando costos de producción y en tarifas de energía, reitera economista  

Tegucigalpa – El economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez, advirtió que el incremento en los precios internacionales de los combustibles ya comienza a impactar el costo de la energía eléctrica en Honduras, en medio de la alta dependencia del país de los mercados externos y la presión creciente sobre el sistema energético nacional.

Según explicó Rodríguez, Honduras, al ser una economía abierta, es altamente vulnerable al comportamiento de los precios internacionales.

En ese sentido, el alza en los carburantes se traslada progresivamente a los costos de producción de las industrias, generando un efecto en cadena que termina incidiendo en las tarifas eléctricas.

El economista señaló que, aunque el país aún no enfrenta las condiciones más intensas del verano, este escenario está próximo, lo que implicará un aumento en la demanda de energía. Este factor, sumado al encarecimiento de los combustibles, podría seguir presionando al alza las tarifas eléctricas en los próximos meses.

Rodríguez enfatizó que el gobierno debe tomar en cuenta esta situación, ya que el incremento en la demanda energética, junto con los altos costos de generación, representa un desafío adicional para la estabilidad del sistema eléctrico y el bolsillo de los consumidores. LB