Se disparan costos del transporte internacional, con impacto en economía hondureña, advierte AHACI

Tegucigalpa- El secretario de la Asociación Hondureña de Agencias de Carga y Operadores Logísticos Internacionales, Juan Fernando Romero, advirtió que la actual crisis geopolítica en Medio Oriente está generando un fuerte incremento en los costos del transporte internacional, con impacto directo en la economía hondureña.

Romero explicó que la tensión en la zona, particularmente en el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de los derivados de petróleo a nivel mundial, ha provocado una amenaza de cierre que ha disparado los precios del combustible.

“Esto es un tema mundial. Al incrementarse los precios del petróleo, se genera un efecto dominó que impacta el transporte marítimo, aéreo e incluso terrestre, tanto a nivel internacional como nacional”, señaló.

El representante del sector logístico indicó que este aumento ya se refleja en los costos de envío, con incrementos que rondan entre 400 y 500 dólares dependiendo de la ruta. Por ejemplo, detalló que el transporte desde China hacia Honduras ha registrado alzas cercanas a los 400 dólares, sumado a la reducción de espacios disponibles debido a la menor rotación de embarcaciones.

Asimismo, destacó que índices internacionales del sector han reportado incrementos de hasta un 33% solo en el mes de marzo, evidenciando la magnitud del impacto en la cadena global de suministros.

Romero subrayó que esta situación no es exclusiva de Honduras, sino que responde a una crisis global que afecta directamente a las economías dependientes de importaciones. “Al final del día, esto termina impactando en el bolsillo de todos los hondureños”, afirmó.

Finalmente, expresó su expectativa de que, una vez finalice el conflicto, los precios puedan estabilizarse, mientras recomendó a la población tomar decisiones de consumo responsables, mantenerse informada y adoptar medidas de ahorro ante el encarecimiento generalizado derivado de esta crisis internacional.LB