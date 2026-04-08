Alza de combustibles presiona inflación, comercio y finanzas públicas, anota economista de Fosdeh

Tegucigalpa – El incremento sostenido en los precios internacionales de los combustibles mantiene en alerta a las economías del mundo, y Honduras no es la excepción, apuntó el economista del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), Mario Palma.

En el caso hondureño debido a su alta dependencia de la importación de derivados del petróleo, el impacto se refleja de forma directa en el costo de vida, la producción y la estabilidad macroeconómica del país.

El analista en tema económico advierte que, al tratarse de una economía pequeña y fuertemente importadora, Honduras enfrenta un efecto dominó que claramente se refleja en el encarecimiento de los carburantes eleva los costos de transporte de personas y mercancías, lo que a su vez incrementa los costos de producción en las empresas y reduce el poder adquisitivo de los hogares.

Además, el fenómeno está generando presiones inflacionarias que impactan directamente en el presupuesto familiar, mientras se prevé una desaceleración en la dinámica del comercio mundial, lo que podría limitar el crecimiento económico, agregó Palma.

En el ámbito fiscal, el alza de los combustibles también representa un desafío para las finanzas públicas. El gobierno debe equilibrar el impacto de los impuestos y posibles subsidios para evitar un mayor deterioro en la economía, al tiempo que enfrenta un incremento en la factura petrolera nacional, lo que implica una mayor demanda de divisas para sostener las importaciones, advirtió el magíster en economía.

A renglón seguido anotó que este escenario también repercute en la balanza comercial, que se ve presionada por el aumento del gasto en combustibles, así como en el costo del suministro eléctrico, elevando aún más la carga sobre empresas y consumidores.

Ante este panorama, Palma enfatizó en la necesidad de tomar decisiones tanto a nivel individual como gubernamental. Mientras los ciudadanos ajustan sus hábitos de consumo, se vuelve urgente que el país impulse medidas estructurales de mediano y largo plazo.

Entre ellas, destacó la diversificación de la matriz energética y el aprovechamiento del potencial energético nacional, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar los efectos de futuras crisis internacionales.

En conclusión, el economista de Fosdeh, subrayó que el desafío, no solo es inmediato, sino estratégico, por lo que las autoridades deben definir cómo Honduras enfrentará un entorno global cada vez más volátil en materia energética. LB