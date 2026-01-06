Alza a tarifa de energía eléctrica es una trampa que deja administración Castro a nuevo gobierno

Tegucigalpa – Para el experto en tema de energía, Kevin Rodríguez, el aumento a la tarifa de energía eléctrica es una trampa que está dejando la administración de la presidenta Xiomara Castro al nuevo gobierno.

“El aumento originalmente para este trimestre era 10 %, más allá de dónde surge una alza tan fuerte lo que realmente deja muchas interrogantes es porque lo parten en dos, es decir, porque deciden aumentar 4.11 % en este momento y dejan un remanente de 6 % para abril, no hay una explicación clara”, explicó.

(Leer) Gobierno asumirá alza de 4.11% a la tarifa de energía eléctrica

En tal sentido, Rodríguez considera que lo que sí está claro es que se le está dejando un problema a la siguiente administración de Nasry Asfura para que sean ellos los que vean cómo lo solucionan ya que la siguiente revisión de tarifas debe ser anunciada el 31 de marzo, es decir dos meses después de que las nuevas autoridades hayan asumido.

Referente al subsidio que anunció la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el experto en materia energética dijo que las estimaciones apuntan a que será de unos 350 millones de lempiras el costo que representará mantener congeladas las tarifas entre enero y marzo de 2026.

No obstante, dijo que eso no afecta las finanzas de la estatal porque es un dinero que la Secretaría de Finanzas le traslada a la ENEE. VC