Alza a los combustibles no debería generar impacto en tarifas de la energía: Salomón Ordóñez

Tegucigalpa – El exministro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Salomón Ordoñez, señaló este miércoles que el alza a los combustibles no debería generar impacto en las tarifas de la energía.

En ese orden, el exfuncionario recomendó al Gobierno el uso de la energía renovable y no depender del precio del búnker en el mercado internacional.

Cabe señalar que en las últimas horas Leonardo Deras, miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunció que el 01 de enero próximo se efectuarán cambios en la tarifa de energía eléctrica.

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En ese orden, también externó que las alzas en los precios de los combustibles influirán en la tarifa de energía eléctrica.

“Cualquier modificación se hará el primero de julio, que sería el inicio del tercer trimestre” declaró.

No obstante, Ordóñez es del criterio que los precios de los combustibles no deben tener influencia en la tarifa por servicio eléctrico.

«Yo no creo que este trimestre que está cerrando sea tan impactante; el promedio se calcula en función de los tres meses de enero a marzo; el evento de los precios altos está ocurriendo a partir de la mitad del mes de marzo; por lo menos enero y febrero y parte de marzo, la demanda no subió tanto, no se usaron tantas plantas térmicas para surtir la demanda. (RO)