Alves pide la libertad alegando el traslado de sus hijos y la acusación lo ve «ficticio»

Barcelona– La defensa del exfutbolista Dani Alves ha pedido de nuevo su libertad provisional ante la Audiencia de Barcelona alegando que el traslado de sus hijos a la capital catalana descarta el riesgo de fuga, pero la abogada de la víctima lo ha calificado como «un proyecto de vida ficticio».

La Audiencia de Barcelona ha celebrado este viernes una vista con todas las partes -la defensa de Alves, la Fiscalía y la abogada de la víctima- para valorar de nuevo la situación de prisión provisional del futbolista después de que este solicitara su libertad por última vez en abril y que el juzgado de instrucción se lo denegara en mayo.

La defensa del futbolista presentó un recurso contra dicha denegación ante la Audiencia y esta ha citado a las partes para que hicieran sus alegatos antes de tomar una decisión.

En la vista, que ha durado cerca de una hora, el letrado del futbolista, Cristóbal Martell, ha empleado varios argumentos para demostrar que no existe un riesgo de fuga que justifique la prisión provisional, poniendo el foco en que el traslado y empadronamiento de sus hijos (de 15 y 17 años) en Barcelona acredita su voluntad de permanecer en la capital catalana hasta que se celebre el juicio.

Martell también se ha referido a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la discoteca, que a su juicio demuestran una relación entre ambos de normalidad antes de entrar en el baño, y a la última declaración que prestó su cliente ante el juez el 20 de abril, en la que admitió que hubo relaciones entre él y la víctima pero asegurando que fueron consentidas.

La defensa de Alves, que permanece en prisión desde el 20 de enero de este año por la presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022, ha argumentado en el mismo sentido que el futbolista tiene en Barcelona la empresa que gestiona su patrimonio y derechos audiovisuales, al tiempo que ha aportado documentación que acredita que cuatro empresas suyas en Brasil se han disuelto.

Su letrado ha subrayado además al tribunal que su cliente no se va a escapar porque «tiene defensa» y porque «es y se siente de Barcelona».

Por la parte contraria, la abogada de la víctima, que ejerce la acusación particular, ha puesto en duda el argumento de que Alves no se va a escapar por el asentamiento de los hijos en Barcelona alegando que el documento de empadronamiento de estos no es una prueba de residencia efectiva.

La letrada de la víctima, Ester Vallès, ha asegurado al tribunal que el proyecto de vida en Barcelona con sus hijos que alega Alves es «ficticio» y, para sustentar la afirmación, ha añadido que si fuera cierto, ya lo habría comentado en su primera declaración después de entrar en prisión, el 16 de febrero, cuando no dijo nada sobre este extremo.

La abogada ha señalado que el hecho de que el empadronamiento de los hijos se haya tramitado en mayo, mientras su defensa preparaba la nueva solicitud de libertad, es oportunista y demuestra que es un movimiento hecho para emplearlo en su defensa.

Vallès ha añadido que el hecho de poder trasladar a su familia desde Brasil a Barcelona en tan poco tiempo demuestra una capacidad económica que podría emplear para fugarse si el tribunal le deja en libertad provisional.

Asimismo, ha considerado que la puesta en libertad de Alves sería una imprudencia teniendo en cuenta que la instrucción está casi acabada y el enjuiciamiento está próximo.

Ahora, la Audiencia de Barcelona deberá valorar los argumentos de las partes y decidir si confirma el auto del juzgado de instrucción que denegó la solicitud de libertad provisional del exfutbolista o si lo enmienda y permite que salga de la prisión. EFE

