Alumnos denuncian despidos masivos en Conservatorio Nacional de Música

Tegucigalpa – Kimberly Corrales, alumna del Conservatorio Nacional de Música denunció hoy que se están realizando despidos masivos sin explicación.

Como alumna mostró preocupación ya que dijo se les ha notificado que de la actual nómina solo tres docentes conservarán sus puestos.

Expuso que la situación es preocupante ya que afecta directamente el estudio musical de decenas de alumnos.

Con base en lo anterior, exhortó a las autoridades de la Secretaría de Educación a reconsiderar las decisiones que se están tomando.

Expuso que tienen un concierto planeado en menos de un mes y la realización del mismo peligra por la falta de maestros.

Añadió que ya han perdido varias clases por la falta de maestros de música.

Los despidos también abarcan a personal administrativo, se conoció. (RO)