Altos mandos militares Honduras-Guatemala coordinan acciones de seguridad ante escalada de violencia en Honduras

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, informó sobre la reunión sostenida con el jefe del Estado Mayor de la República de Guatemala, general de división José Giovani Martínez Milian, en la que abordaron temas de seguridad y cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes en la región.

– Honduras y Guatemala fortalecen la cooperación militar para combatir el crimen organizado y narcotráfico en la frontera, destacaron los jefes castrenses.

Durante el encuentro, Valerio Ardón destacó que Honduras y Guatemala mantienen una estrecha coordinación, especialmente en las zonas fronterizas, debido a problemáticas compartidas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

El alto mando hondureño señaló que recientemente participaron en una conferencia enfocada en el combate a las drogas sintéticas, donde ambos países avanzan en estrategias conjuntas y planificación operativa para enfrentar estos delitos.

“Estamos comprometidos como países para hacer frente a estos flagelos”, expresó Valerio Ardón, al subrayar la importancia de fortalecer la seguridad y la cooperación entre ambas naciones.

Por su parte, el General guatemalteco José Giovani Martínez Milian agradeció al gobierno y a las Fuerzas Armadas de Honduras por el trabajo realizado para mantener la integridad territorial y la paz en la región.

Asimismo, indicó que ambas instituciones realizaron un intercambio de experiencias sobre seguridad fronteriza, especialmente en la zona de Corinto, para reforzar el control y la vigilancia en la frontera entre Honduras y Guatemala.

La reunión se desarrolla en un contexto de creciente tensión en la zona fronteriza. Recientemente, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó que personal militar destacado en Esquipulas, Chiquimula, detectó el ingreso a territorio guatemalteco de varios vehículos 4×4 con individuos fuertemente armados, quienes habrían ingresado desde Honduras por pasos no autorizados.

Previamente, el gobierno guatemalteco había anunciado el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con Honduras tras las masacres registradas la semana pasada en territorio hondureño. LB