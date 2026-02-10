Altos costos provocan reducción en la producción de leche entre el 30 % y 40 %

Tegucigalpa – La producción de leche en Olancho ha experimentado una caída significativa en los últimos años, afectando tanto a pequeños como grandes productores del departamento.

Según los productores, la reducción productiva oscila entre un 30% y 40%, un descenso que preocupa al sector agropecuario.

Los productores atribuyen esta baja a factores como el incremento en los costos de insumos,el deterioro de la infraestructura rural y cambios en las condiciones climáticas que afectan la alimentación y reproducción del ganado.

La situación ha generado pérdidas económicas considerables para los productores locales, señaló uno de los productores perjudicados.

Autoridades y gremios del sector llaman a implementar medidas de apoyo y modernización, como mejora en pasturas, acceso a tecnología y asistencia técnica, para revertir la tendencia y garantizar la sostenibilidad de la producción lechera en la zona. IR