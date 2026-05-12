Altas temperaturas y salinidad golpean a la industria camaronera en el sur de Honduras

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores del Sur (Apemasur), Wilmer Cruz, alertó que las altas temperaturas y el invierno tardío en la zona sur del país están provocando severas afectaciones en la industria de la camaricultura.

Según explicó, en la región se están registrando temperaturas de hasta 41 grados centígrados, situación que ha favorecido la proliferación de enfermedades en el camarón y el incremento de la salinidad en las fincas acuícolas.

“Estamos siendo perjudicados por las altas temperaturas. La alta salinidad ha provocado gran mortalidad en nuestro producto, el cual producimos diariamente para el país”, manifestó Cruz.

El dirigente detalló que desde inicios de este año la salinidad ha aumentado considerablemente como consecuencia del intenso calor, agravando aún más las pérdidas que arrastra el sector desde hace tres años.

De acuerdo con Apemasur, las pérdidas acumuladas en toda la industria camaronera ascienden a unos 240 millones de dólares, siendo los pequeños y medianos productores los más afectados por la crisis.

Cruz agregó que, al igual que otros cultivos agrícolas, la acuicultura enfrenta serias dificultades debido a las condiciones climáticas extremas que afectan la zona sur de Honduras y temen que la situación se agudice con la llegada del fenómeno de El Niño que amenaza con una sequía más prolongada. LB