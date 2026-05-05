Altas temperaturas provocan fallas de energía en Danlí, Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, señaló que las altas temperaturas están provocando apagones en la ciudad de Danlí y los departamentos de Olancho, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Comentó que en estos lugares hay zonas que tienen 24 horas sin tener el servicio de energía eléctrica.

“La mayoría de estas fallas es porque la temperatura se ha desbordado y ha golpeado la línea de distribución, el equipo y las subestaciones porque están demasiado sobrecargados y ocasiona que dispare los equipos y haya afectaciones en las zonas”, explicó Aguilar.

El dirigente sindical de la ENEE indicó que la población está inconforme e incómoda por los apagones porque crea afectación en algunos sectores.

Dijo que la ENEE está trabajando en ampliar la capacidad y las líneas de transmisión, pero que en el mes de mayo la temperatura va en marco ascendente que ocasiona un aumento de la demanda que termina en una sobrecarga y se dispare los equipos.

Sostuvo que se debe trabajar en la línea de transmisión de El Progreso, Yoro, Bajo Aguán, occidente y Danlí son claves para llevar voltaje y bajarlo a 34.5 megavatios.

Aguilar exhortó al gobierno a romper la crisis de la deuda de la ENEE con los generadores; solventar el nudo de las inversiones en transmisión y distribución para que haya una mejora en el kilovatio por hora.

Lamentó que el gobierno apostará por generación de energía térmica y de bunker que ocasionaron que los costos sean altos. AG