Altas temperaturas persistirán en el territorio nacional, Choluteca y Valle sobrepasará los 41 grados

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día persistirán las altas temperaturas en gran parte del territorio hondureño, alcanzando máximas de hasta 41 grados centígrados en los departamentos de Choluteca y Valle, las zonas más cálidas del país.

El pronosticador de turno, Will Ochoa, detalló que las condiciones marítimas se mantendrán estables, con oleaje de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Asimismo, indicó que la fase lunar actual es luna llena, mientras que la salida del sol ocurrió a las 5:24 de la mañana y la puesta será a las 6:07 de la tarde.

Entre las temperaturas más altas destacan Cortés y Santa Bárbara con máximas de 38 grados, además de Colón, Olancho, Yoro y Lempira con hasta 35 grados centígrados.

Sin embargo, el viento del este transportará humedad desde el mar caribe, generando precipitaciones débiles muy aisladas para sectores del nororiente; asimismo, por la tarde la brisa de Pacífico producirá lluvias y chubascos débiles aislados con actividad eléctrica en el suroccidente.

Las temperaturas pronosticadas por departamento son las siguientes:

Atlántida: máxima 33, mínima 21

Choluteca: máxima 41, mínima 27

Colón: máxima 35, mínima 26

Comayagua: máxima 34, mínima 22

Copán: máxima 33, mínima 20

Cortés: máxima 38, mínima 26

El Paraíso: máxima 33, mínima 21

Francisco Morazán: máxima 33, mínima 21

Gracias a Dios: máxima 32, mínima 26

Intibucá: máxima 24, mínima 16

Islas de la Bahía: máxima 31, mínima 28

La Paz: máxima 34, mínima 21

Lempira: máxima 35, mínima 21

Ocotepeque: máxima 33, mínima 21

Olancho: máxima 35, mínima 26

Santa Bárbara: máxima 38, mínima 23

Valle: máxima 41, mínima 26

Yoro: máxima 35, mínima 21.

Siempre se recuerda a la población mantenerse hidratados y no exponerse directamente al sol. IR