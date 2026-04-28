Altas temperaturas obliga a modificar horarios en centros educativos en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa – Las autoridades educativas municipales de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, anunciaron ajustes en los horarios escolares debido a las intensas olas de calor que afectan a la región, medida que busca salvaguardar la salud de estudiantes y docentes en todos los centros educativos.

El director municipal de Educación, Wilmer Hernández Inestroza, informó que la decisión surge tras una reunión sostenida con autoridades departamentales, donde se analizó el impacto de las altas temperaturas en la comunidad estudiantil.

Según explicó, se ha propuesto un nuevo horario de clases de 7.00 a 11.00 de la mañana para la jornada matutina y de 1.30 a 5.30 de la tarde para la jornada vespertina.

Hernández detalló que la implementación oficial de esta medida está sujeta a la emisión de un oficio por parte de la Dirección Departamental de Educación, el cual establecerá los lineamientos formales para todos los centros educativos del municipio santacruceño.

Por su parte, el también director municipal, Jason Molina, aclaró que el ajuste de horario será aplicado de manera uniforme, sin importar si los centros educativos cuentan o no con sistemas de aire acondicionado, con el fin de mantener la equidad entre las instituciones.

Molina explicó que, aunque algunos centros disponen de mejores condiciones climáticas en sus aulas, el calor extremo también afecta a los estudiantes al momento de trasladarse hacia sus hogares, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Las autoridades subrayaron que esta medida busca proteger la integridad física de los alumnos, considerando que muchos deben recorrer largas distancias a pie, lo que incrementa el riesgo de afectaciones por el calor.

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En otro tema, Hernández reconoció que el sistema educativo del municipio enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la falta de docentes, situación que ha sido heredada de administraciones anteriores.

Indicó que, tras tres meses de gestión, se trabaja en el reordenamiento del sistema educativo local, con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad educativa en una de las jurisdicciones más grandes del departamento.

Ambos funcionarios hicieron un llamado a padres de familia y comunidad educativa a tener paciencia ante los cambios y procesos en marcha, asegurando que se continúa avanzando de manera progresiva para garantizar un mejor funcionamiento del sistema educativo. JS