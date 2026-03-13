Altas temperaturas marcarán la jornada en Honduras

Tegucigalpa- El pronosticador de turno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Will Ochoa, informó que para este día se esperan condiciones mayormente secas en gran parte del país y temperaturas cálidas durante la tarde, aunque algunas regiones registrarán lluvias débiles aisladas.

Según el reporte meteorológico, vientos provenientes del este y noreste estarán transportando humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional.

Esta condición generará lluvias y chubascos débiles y aislados principalmente en las regiones norte, noroccidente, centro y oriente del país, mientras que en el resto del territorio predominarán condiciones secas.

El pronóstico también advierte que las temperaturas serán cálidas durante la tarde, con máximas que alcanzarán hasta 39 grados centígrados en el sur del país, especialmente en los departamentos de Choluteca y Valle.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral del Mar Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Copeco detalló además que la fase de la luna se encuentra en cuarto menguante. El amanecer ocurrió a las 5:58 de la mañana, mientras que la puesta del sol será a las 5:59 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Lempira: máxima 29°C / mínima 17°C

Ocotepeque: máxima 28°C / mínima 17°C

Olancho: máxima 32°C / mínima 19°C

Santa Bárbara: máxima 31°C / mínima 20°C

Valle: máxima 39°C / mínima 24°C

Yoro: máxima 29°C / mínima 17°C

El Paraíso: máxima 28°C / mínima 17°C

Francisco Morazán: máxima 28°C / mínima 16°C

Gracias a Dios: máxima 31°C / mínima 26°C

Intibucá: máxima 22°C / mínima 14°C

Islas de la Bahía: máxima 30°C / mínima 26°C

La Paz: máxima 32°C / mínima 18°C

Atlántida: máxima 30°C / mínima 22°C

Choluteca: máxima 39°C / mínima 25°C

Colón: máxima 31°C / mínima 20°C

Copán: máxima 28°C / mínima 18°C

Cortés: máxima 31°C / mínima 22°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor, especialmente en las zonas del sur donde las temperaturas serán más elevadas.LB