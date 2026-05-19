Altas temperaturas golpean corredor seco; 65 millones de dólares serán distribuidos en ayuda

Tegucigalpa- El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Juan Carlos Molina, alertó que la crisis provocada por la sequía ya está generando graves afectaciones en 33 municipios priorizados del corredor seco del país, donde las altas temperaturas, la escasez de agua y las pérdidas en el sector ganadero comienzan a impactar incluso la asistencia escolar.

El dirigente municipal informó que se desarrollará una reunión con representantes de los municipios afectados y organismos internacionales para definir la distribución de 65 millones de dólares destinados a enfrentar la emergencia humanitaria.

“Tenemos reunión con los 33 municipios priorizados por el Programa del Corredor Seco. A través de una comisión técnica se determinó que estos municipios serán los más impactados por la sequía”, explicó.

Molina señaló que durante el encuentro se conocerá la estrategia impulsada por Las Naciones Unidas para canalizar los fondos y determinar de qué manera será entregada la ayuda humanitaria y el apoyo a las comunidades afectadas.

“Son 65 millones de dólares los que habrá para esos 33 municipios y se va a conocer de qué forma se descargará esa ayuda”, indicó.

El presidente de la Amhon describió como “dura y difícil” la situación que enfrentan actualmente las comunidades del corredor seco, donde las temperaturas ya superan los 40 grados centígrados.

Asimismo, advirtió que varios sistemas de agua potable han colapsado debido a la falta de lluvias y al incremento del consumo provocado por el intenso calor.

En el sector ganadero, dijo que ya se reporta escasez de pasto para alimentar al ganado, situación que comienza a generar preocupación entre los productores.

Además, reveló que las altas temperaturas también están afectando el sistema educativo, ya que muchos niños han dejado de asistir a clases debido a las condiciones extremas del clima.

“Ya se sienten los efectos de esta sequía en el país y existen complicaciones significativas”, y hay que tomar medidas, concluyó Molina.LB