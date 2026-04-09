Altas temperaturas dominarán Honduras hasta 40 grados en zona sur

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este jueves predominarán condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas elevadas especialmente en la zona sur del país.

El pronosticador Will Ochoa detalló que, pese al ambiente seco, en horas de la tarde se podrían registrar lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de las regiones del oriente y norte, debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Las temperaturas más altas se esperan en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 40 grados centígrados, seguidos por Olancho con máximas de 34 grados.

En otras zonas como Cortés y Comayagua se prevén máximas de hasta 33 grados, mientras que en Francisco Morazán y El Paraíso rondarán los 30 grados.

En el litoral Caribe, departamentos como Atlántida y Colón registrarán máximas de 28 grados, mientras que en Islas de la Bahía se espera una temperatura cercana a los 29 grados. Por su parte, en zonas occidentales como Lempira y Copán las máximas alcanzarán los 30 grados.

COPECO también indicó que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies. Además, se reporta la fase lunar de cuarto menguante.

Finalmente, se informó que la salida del sol fue a las 5:42 de la mañana y la puesta será a las 6:01 de la tarde, en una jornada marcada por el calor predominante en gran parte del país.LB