Alta productividad legislativa, marcan diputadas en sesión especial del CN por el Día Internacional de la Mujer

Tegucigalpa- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado domingo, el Congreso Nacional desarrolló una sesión especial protagonizada por diputadas de las distintas bancadas, quienes presentaron una amplia agenda de proyectos de ley, mociones y manifestaciones, reflejando una jornada de alta productividad legislativa centrada principalmente en temas de género y asuntos de interés nacional.

-Durante la jornada, parlamentarias de las distintas bancadas presentaron proyectos de ley, mociones y exhortos orientados a la protección de los derechos de las mujeres, la salud, la educación y el fortalecimiento institucional, en una sesión especial dirigida exclusivamente por diputadas.

La sesión fue posible luego de que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, cediera la conducción de la cámara a las congresistas, quienes conformaron una junta directiva excepcional integrada únicamente por mujeres. Durante la jornada, las diputadas se turnaron la presidencia y desde sus curules todas tuvieron la oportunidad de participar y presentar iniciativas.

Entre las primeras intervenciones destacó la manifestación de la diputada liberal Luz Ernestina Mejía, quien llamó a fortalecer la organización y la solidaridad entre las mujeres para avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades. Asimismo, exhortó al fiscal general Johel Zelaya a concluir las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en el proceso electoral primario del 9 de marzo de 2025.

En el ámbito legislativo, la diputada liberal Thirsa López presentó un proyecto para reformar la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, mientras que la diputada de Libre Linda Donaire propuso la creación de la Ley de Prevención para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino.

Por su parte, la diputada del Partido Nacional Merary Díaz planteó una moción para fortalecer los mecanismos institucionales contra la violencia doméstica, incorporando el uso de tecnología y monitoreo electrónico para agresores.

En temas de salud y asistencia social, la diputada de Libre Johana Bardales solicitó la incorporación de 10 millones de lempiras en el Presupuesto General de la República para equipar y finalizar el quirófano de ortopedia de la Fundación de Asistencia de Discapacitados en Chinacla, La Paz.

Asimismo, la diputada nacionalista Sara Zavala presentó un proyecto para crear la Ley Contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, mientras que la liberal Leiby Torres propuso instalar kits de higiene menstrual en todas las instituciones públicas del país.

En materia educativa, la diputada liberal Sarai Espinal exhortó a la Secretaría de Educación a fortalecer e implementar programas de educación integral en salud sexual y reproductiva dentro del currículo nacional.

Por otro lado, la diputada nacionalista Carolina Flores presentó una moción en apoyo a las mujeres emprendedoras, orientada a brindar capacitación y asistencia técnica para fortalecer su producción y aporte a la economía nacional.

Entre otros proyectos, la diputada nacionalista Ariana Banegas propuso ordenar a la Secretaría de Finanzas la asignación de cuatro millones de lempiras para la construcción de la primera etapa del edificio de la Fundación Coloneña de la Lucha contra el Cáncer, además de crear clínicas móviles para brindar atención primaria y control prenatal en zonas de difícil acceso.

En materia de justicia, la diputada de Libre Lucy Guerrero presentó una reforma a la Ley Contra la Violencia Doméstica para crear un registro de agresores contra la mujer, mientras que la diputada Dunia Jiménez propuso aumentar el presupuesto del Ministerio Público para establecer oficinas en todo el país.

Asimismo, la diputada liberal Iroshka Elvir planteó la Ley contra la revictimización, con el objetivo de evitar que mujeres y menores víctimas de abuso sexual tengan que repetir reiteradamente su testimonio durante los procesos judiciales.

Por su parte, la diputada de Libre Scherly Arriaga presentó el proyecto de Ley de Alerta Morada, destinado a crear un mecanismo nacional de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas en Honduras.

Durante la jornada también se conocieron iniciativas como el exhorto presentado por la diputada nacionalista María Fernanda Sandres para fomentar la educación cívica, así como el proyecto de la diputada Clara López relacionado con la prevención del cáncer cervicouterino.

De igual forma, la diputada liberal Valeska Valenzuela presentó un proyecto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, mientras que la nacionalista Lissi Matute Cano propuso ampliar las casas refugio para mujeres víctimas de violencia en departamentos donde aún no existen, como Valle, Yoro, Gracias a Dios, Ocotepeque, Colón, Comayagua, La Paz y Choluteca.

La sesión concluyó con una manifestación de la diputada de Libre Luz Angélica Smith, quien recordó que la conmemoración del 8 de marzo debe servir para mantener viva la lucha por la igualdad y la justicia para todas las mujeres, elevando su voz en todos los espacios hasta alcanzar una sociedad más equitativa. LB