Alta probabilidad de lluvias y chubascos en el territorio nacional

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Convergencia de humedad desde el mar Caribe y océano Pacífico generarán alta probabilidad de lluvias y chubascos de débil a moderadas con mayor intensidad en el sur y occidente; mientras que, el viento del este transportará humedad y dejará precipitaciones débiles y dispersas sobre el oriente y centro del país.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 28°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 33°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 31°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 31°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 31°C, mínima de 16°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna llena, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:37 am y la puesta a las 5:55 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB