Alrededor de L. 2 mil millones se perderían por extender régimen de importación temporal, según Hugo Noé Pino

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, manifestó su rechazo a la iniciativa de ley de ampliar el régimen de importación temporal advirtiendo que el Estado dejaría de percibir alrededor de dos mil millones de lempiras.

Recordó que se extendió una vez cuando se aprobó la Ley de Equilibrio Financiero en 2002 que regula el sistema financiero y otorga beneficios fiscales para el turismo y la protección social.

Pino señaló que si las empresas después de 10 a 20 años no se adecuan a una situación, el Estado no puede estar renunciando a sus impuestos.

Indicó que la mayoría de las empresas beneficiadas hace 24 años eran regímenes para exportar, pero muchos de ellos están produciendo para el mercado interno.

“Es una pérdida para el gobierno alrededor de dos mil millones de lempiras, me gustaría saber si la prisa que traen tiene el visto bueno de (Secretaría) Finanzas”, argumentó.

El legislador explicó que la Ley Orgánica del Presupuesto General que en caso que se afecta esta herramienta, debe consultarse previamente a la Secretaría de Finanzas.

Manifestó que puede apoyar la extensión por un año, pero si es superior a esta cifra, las empresas nunca contribuirían al Estado.

Cabe recordar que los diputados Lenin Valeriano y Marco Midence propusieron el domingo una iniciativa para extender el régimen de importación temporal por cinco períodos fiscales. AG