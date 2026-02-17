Alrededor de 70 alcaldías se encuentran embargadas en Honduras

Tegucigalpa – Alrededor de 70 alcaldías en Honduras se encuentran embargadas tras demandas relacionadas con la responsabilidad de alcaldes salientes que despidieron a empleados, situación que ha generado complicaciones financieras y legales para las municipalidades.

El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Nelson Castellanos dijo este martes que se ha venido luchando para que se respete la ley y la autonomía municipal.

Indicó que hay muchos abusos de parte del Poder Judicial, porque hay muchas alcaldías que tienen embargados hasta de un 100 %, aunque la ley habla de un 40 %.

Asimismo, dijo que hay otro problema generado que son los despidos que realizaron los alcaldes salientes y eso ha hecho que las demandas se incrementen.

“Son cientos de millones los que adeudan por conceptos de embargos las municipalidades, por lo que se pide que se revisen los abusos que hacen los jueces al embargar el 100% en vez del 40% como lo indica la ley”, reiteró.

Igualmente, pidió que se hagan las transferencias necesarias a las diferentes alcaldías para el bien de las comunidades. IR