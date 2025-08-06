Alrededor de 30 horas sin energía en 11 municipios de Olancho

Tegucigalpa – Alrededor de 30 horas sin servicio de energía eléctrica en 11 municipios del departamento de Olancho, denuncian pobladores.

Municipios como Guata, Mangulile, Jano, Yocón, Silca, El Rosario, Salamá y otros llevan sin energía desde el lunes.

El gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, justificó que la ausencia del servicio en esta zona se debe a una falla en una línea de transmisión Guaimaca-Juticalpa L442.

Esta falla en la línea de transmisión ha ocasionado que no haya una señal de voltaje en Juticalpa, Catacamas y zonas aledañas.

Este mensaje de Tejada fue en horas de la mañana del miércoles en la que afirmó que ya había equipo en campo para normalizar el fluido eléctrico lo antes posible.

Posteriormente, Tejada posteó que la operación en la isla de la central hidroeléctrica Patuca III permitió la alimentación de la mayoría de circuitos en Catacamas, Juticalpa y zonas aledañas.

Sin embargo, los municipios del norte de Olancho siguen sin el servicio de energía eléctrica. AG