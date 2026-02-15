Alrededor de 25 mujeres son asesinadas cada mes, según el OV-UNAH

Tegucigalpa – La coordinadora de la Observadora de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, estimó que hay un promedio mensual de 20 a 25 mujeres que son asesinadas.

Detalló que lo que va en el presente año, un total de 26 mujeres han sido asesinadas en el presente año.

Ayestas comentó que las muertes violentas de mujeres son un problema todos los años, y que el 2026 no será la excepción.

“Esto es lamentable porque muchas de ellas son encontradas en espacios públicos, son asesinadas en el hogar y sin que haya procesos de investigación científica-criminal que de cuenta quienes son las responsables y porque las están matando”, declaró.

Reveló que los departamentos donde se registra los mayores casos de feminicidios son Francisco Morazán, Cortes, Atlántida y Olancho.

Mientras que a nivel municipal, el Distrito Central (capital hondureña) es donde hay mayor incidencia, seguido de San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Juticalpa y Catacamas.

Consultada por las causas de asesinatos de mujeres, Ayestas respondió que la primera es el poder refiriéndose que los hombres tienen el poder de destruir y matar a las mujeres.

“Los hombres que creen tener el control y el poder que lo ejercen en contra de las mujeres es la primera causa”, expresó.

La coordinadora de la OV-UNAH indicó que las mujeres antes de ser asesinadas por los hombres, sufren previamente de violencia física, psicológica y sexual.

Adicionalmente, mencionó que hay otras causas de asesinatos como el robo y hurto, violencia doméstica y las riñas interpersonales. PD