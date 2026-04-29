Alrededor de 240 menores desaparecidos en últimos años, registra Coiproden

Tegucigalpa – El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, advirtió que la niñez hondureña enfrenta una “desaparición estructural” al no figurar de forma prioritaria en la agenda del Estado ni en el presupuesto nacional, lo que limita la capacidad institucional para atender problemáticas críticas como la migración, la trata y las desapariciones. Sólo en los últimos años se registran más de 240 menores desaparecidos en el país.

– Niñez “desaparecida” de la agenda estatal y riesgos por TPS, dos preocupaciones de Coiproden.

– Recordó que desde 2014 más de 129 mil menores hondureños han sido deportados, y sólo en los primeros tres meses del año se contabilizan 333 retornados, reflejando el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y sus consecuencias.

El defensor de los derechos de la niñez, indicó que en los últimos años se registran al menos entre 240 y 242 adolescentes de los que no se tiene información, muchos de ellos vinculados a rutas migratorias. A esto se suma la preocupación por la trata y tráfico de menores, fenómenos sobre los cuales dijo no existen datos oficiales claros ni registros actualizados.

De acuerdo a Vásquez, más allá de los casos de menores cuyo paradero se desconoce, existe una exclusión sistemática reflejada en la falta de inversión pública. “Los niños están desaparecidos del presupuesto de la República”, afirmó y señaló que esta omisión impacta directamente en la protección de sus derechos.

En esa vía, hizo un llamado a fortalecer los sistemas de seguridad y de registro para identificar tanto los casos denunciados como aquellos que permanecen invisibles. “No hay información institucional que permita saber dónde están estas personas”, lamentó.

Vásquez también cuestionó la reducción presupuestaria a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en el proyecto de Presupuesto 2026, señalando que esta institución requiere entre 700 y 800 millones de lempiras para operar en los 18 departamentos del país. “Sin recursos suficientes, difícilmente se podrá avanzar en la agenda de niñez”, aseveró.

Impacto de fin del TPS

En materia migratoria, el titular de la red Coiproden abordó el impacto potencial de la cancelación del Estatus de Protección Temporal, un programa que beneficia a miles de hondureños en Estados Unidos. Explicó que la continuidad del TPS dependerá de decisiones judiciales en ese país, particularmente sobre las facultades del gobierno estadounidense para eliminar esta medida.

Advirtió que la eventual cancelación del TPS tendría repercusiones no sólo para Honduras, sino también para la economía estadounidense, debido al aporte laboral de los migrantes. “No es una medida que afecte únicamente a Honduras, sino a al menos 17 nacionalidades”, subrayó.

En cuanto al impacto familiar, señaló que más de 55,000 familias hondureñas podrían verse afectadas, aunque no existen cifras precisas sobre menores directamente involucrados en este contexto. JS